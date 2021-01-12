0
11:03
Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником сотрудников прокуратуры
11:00
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Псковской области
10:33
Открыта новая комета, которую можно будет увидеть в небе над Псковской областью
10:32
8 очагов коронавируса остаются активными в Псковской области
10:01
Изменения в структуре аппарата правительства утвердил Мишустин
10:00
Прокурор Псковской области поблагодарил коллег за хорошую работу (ВИДЕО)
09:49
0,01% российских школ закрыли на карантин из-за COVID-19
Еще новости
Общество

48% россиян не ждут окончания пандемии в этом году

48% опрошенных жителей России не ждут, что пандемия коронавируса завершится в этом году, сообщает сервис «Работа.ру».

В опросе приняли участие свыше трёх тысяч респондентов из всех регионов страны. 7% опрошенных считают, что пандемия закончится до конца зимы, а 15% ждут снижения заболеваемости весной текущего года. 18% россиян отметили, что пандемия может завершиться летом.

Еще 5% респондентов указали, что COVID-19 отступит осенью этого года, а 8% опрошенных отметили зиму 2022 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы новогодним подарком?
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником сотрудников прокуратуры
12 января 2021
Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником сотрудников прокуратуры
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Псковской области
12 января 2021
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Псковской области
Открыта новая комета, которую можно будет увидеть в небе над Псковской областью
12 января 2021
Открыта новая комета, которую можно будет увидеть в небе над Псковской областью
8 очагов коронавируса остаются активными в Псковской области
12 января 2021
8 очагов коронавируса остаются активными в Псковской области
Изменения в структуре аппарата правительства утвердил Мишустин
12 января 2021
Изменения в структуре аппарата правительства утвердил Мишустин 1
Прокурор Псковской области поблагодарил коллег за хорошую работу (ВИДЕО)
12 января 2021
Прокурор Псковской области поблагодарил коллег за хорошую работу (ВИДЕО)
0,01% российских школ закрыли на карантин из-за COVID-19
12 января 2021
0,01% российских школ закрыли на карантин из-за COVID-19
В Пскове ищут дом котятам, выброшенным на помойку
12 января 2021
В Пскове ищут дом котятам, выброшенным на помойку

Идет загрузка...