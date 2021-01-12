48% россиян не ждут окончания пандемии в этом году

10:32, 12 января 2021, ПАИ

48% опрошенных жителей России не ждут, что пандемия коронавируса завершится в этом году, сообщает сервис «Работа.ру».

В опросе приняли участие свыше трёх тысяч респондентов из всех регионов страны. 7% опрошенных считают, что пандемия закончится до конца зимы, а 15% ждут снижения заболеваемости весной текущего года. 18% россиян отметили, что пандемия может завершиться летом.

Еще 5% респондентов указали, что COVID-19 отступит осенью этого года, а 8% опрошенных отметили зиму 2022 года.