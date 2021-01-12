Открыта новая комета, которую можно будет увидеть в небе над Псковской областью

10:33, 12 января 2021, ПАИ

Открыта новая комета, которую можно будет увидеть в небе над Псковской областью. Об этом сообщается в группе «Клуб любителей астрономии».

Опубликован циркуляр Центра малых планет № 2021-A99, в котором официально сообщили об открытии новой кометы C/2021 A1 (Leonard). Она была обнаружена 3 января 2021 года на снимках, полученных 1,5-метровым телескопом-рефлектором небесного обзора Catalina Sky Survey (США, штат Аризона). Комета располагалась в созвездии Гончие Псы при блеске около +19-й звездной величины.

Комета движется по очень вытянутой эллиптической орбите, то есть относится к классу долгопериодических. Точку своего перигелия она пройдет 3 января 2022 года на расстоянии 0,61 астрономических единиц от Солнца. Минимальное сближение с Землей на расстояние около 0,23 а. е. произойдет 12 декабря 2021 года. Через несколько дней после этого она пройдет всего лишь в 4,2 млн км от Венеры. За всю историю астрономии только пять комет приближались к Земле ближе чем на 4,2 млн км.

Самые первые прогнозы яркости говорят о том, что комета может достигнуть максимального блеска около +4 зв. вел. во время сближения с Землей 12 декабря 2021 года. Конечно, по факту она может оказаться как ярче, так и слабее. Прогноз будет уточняться с течением времени. Благодаря тому, что комета в этот момент будет располагаться между Солнцем и Землей, можно ожидать эффекта прямого рассеяния и, как следствие, высокой яркости возможного пылевого хвоста.

В средних широтах Северного полушария, в том числе в Псковской области, комета станет доступна для любительских наблюдений с сентября. Она будет медленно перемещаться на фоне созвездий Большая Медведица, Гончие Псы и Волосы Вероники. Однако уже с конца ноября ситуация изменится. Из-за приближения момента сближения с Землей видимая угловая скорость движения кометы по небу значительно возрастет. У наблюдателей будет всего лишь несколько дней, чтобы увидеть ее максимальную яркость.

С 1 по 13 декабря комета будет быстро перемещаться на фоне созвездий Волопас, Змея, Геркулес и Змееносец, обладая двойной видимостью — утренней и вечерней. Затем она перейдет на небо Южного полушария.