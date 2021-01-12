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Общество

Рост активности псковских Telegram-каналов прогнозируется в 2021 году

Telegram-канал «Псковские новости» опубликовал очередной обзор псковского сегмента Telegram за декабрь 2020 года. В обзоре отмечается, что месяц в псковском Telegram прошел без потрясений и резких всплесков показателей.

В частности, незначительно вырос индекс цитируемости у Telegram-каналов «Псковские новости», «Соседи60» и «Официального канала Псковской области». Лидерство по динамике прироста аудитории второй месяц подряд демонстрируют «Соседи60».

По мнению авторов обзора, до сих пор недооценена ниша не политических ТГ-каналов. В качестве канала с нереализованным потенциалом называются «Убитые дороги Пскова». И напротив, как пример интересного позиционирования отмечен ТГ-канал «Псковщина».

Псковский сегмент Telegram в 2021 году, несомненно, отзовется на главные события начавшегося политического сезона - выборы в Псковское областное Собрание депутатов и Госдуму, говорится в обзоре. «Едва ли это приведет к взрывному росту Telegram-каналов, но совершенно точно добавит новых форм подачи материалов и эксклюзивных сливов. Понятно, что основные баталии будут происходить не в Telegram, но жизнь уже показала, что как минимум для точечного и точного воздействия он наиболее эффективен», - отмечает Telegram-канал «Псковские новости».

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