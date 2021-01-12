296 псковских ветеранов получили новогодние подарки от единороссов

10:53, 12 января 2021, ПАИ

Активисты волонтерского центра «Единой России» в Псковской области поздравили с Новым годом и Рождеством участников Великой Отечественной войны. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении партии, в рамках всероссийской акции «С Новым годом, ветеран!» партийцы вручили 296 ветеранам региона наборы с шампанским, мандаринами и другими продуктами.

Секретарь Дновского отделения партии, глава района Михаил Шауркин подарил праздничный набор двум участникам Великой Отечественной войны – Вере Сергеевне Аристарховой и Клавдии Александровне Кузьминой.

«Спасибо большое! – сказали ветераны. – Какой бы тяжёлый ни выдался год, мы оптимистично смотрим в будущее и полны надежд на лучшее».

«Забота о пожилых людях, о ветеранах войны – наш общий долг, наша святая обязанность, и я рад принимать участие в этой акции, рад отдать дань уважения нашим жительницам Дно, приближавшим Великую Победу», – отметил Михаил Шауркин.

Секретарь Красногородского отделения партии Валентина Понизовская вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой вручила участникам войны новогодние продуктовые наборы, а также ананасы и праздничные торты с надписью «С Новым годом и Рождеством, дорогой ветеран!» от местного отделения.

«В нашем районе осталось всего два ветерана Отечественной войны, и, конечно же, мы хотим, чтобы они пожили подольше на радость своим родным и близким, чтобы у них было больше поводов улыбаться», - заявила Валентина Понизовская.

Все личные посещения ветеранов проходили при строгом соблюдении всех мер безопасности в связи с пандемией.