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Общество

До конца лета в Псковской области обновят три участка дороги Порхов – Успенье

Управление автомобильных дорог Псковской области (ГБУ ПО «Псковавтодор») и ООО «ДАФ» подписали контракт на ремонт автомобильной дороги Порхов – Успенье. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Согласно документу, до 31 августа в нормативное состояние приведут три участка трассы между деревнями Сорокино и Пожеревицы Дедовичского района: с 27-го по 32-й, с 40-го по 42-й и с 49-го по 53-й км. В общей сложности – 10,6 км. Работы будут проведены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ведомость объемов работ включает устройство водоотводных канав, планировку откосов насыпи и дна кюветов, расчистку полосы отвода от кустарника и деревьев, срезку старого асфальтобетонного покрытия.

Новое дорожное покрытие будет выполнено из современных асфальтобетонных смесей «нижнего тяжелого» в качестве выравнивающего слоя и «верхнего тяжелого» в качестве верхнего слоя. Также восстановят укрепленные асфальтобетоном обочины и виражи, с помощью фрезерованного асфальтоматериала отремонтируют пересечения, примыкания и съезды. На обочинах устранят просадки автогрейдером и укрепят обочины песчано-гравийно-щебеночной смесью, бровку засеют травой.

Контрактом также предусмотрен ремонт моста через реку Судома на 50-м км дороги, водопропускных труб на основном ходу и съездах, автобусных остановок и нанесение разметки термопластиком.

Стоимость работ оценивается в 160,8 млн рублей. Средства на ремонт выделены из регионального бюджета.

В 2020 году по нацпроекту БКАД восстановлено 1,45 км трассы в городе Порхове.

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