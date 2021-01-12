Сторож украл велосипед из подъезда в деревне Борисовичи в новогодние выходные

11:14, 12 января 2021, ПАИ

С 6 по 7 января в деревне Борисовичи Псковского района с лестничной площадки в доме на улице Венской неизвестные украли велосипед. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области, полиция подозревает в краже 35-летнего местного жителя, который трудится охранником. Мужчина признался в краже, возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что мужчина крал велосипеды и в Пскове. В частности, с ноября по декабрь 2020 года он украл двухколесные транспортные средства из подъездов домов на улицах Рокоссовского, Западной и Рижском проспекте. Похищенное горожанин обычно продавал или сдавал в ломбарды.

«В настоящее время следствие продолжается. Есть основания полагать, что в ходе него будут выявлены и другие эпизоды противоправной деятельности подозреваемого», - отметили в ведомстве.