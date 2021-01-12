Более четырех тысяч псковичей получили «кодовое слово» для дистанционного обращения в Пенсионный фонд

11:51, 12 января 2021, ПАИ

Кодовое слово для персональных консультаций получили более четырех тысяч жителей Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОПФР по Псковской области.

В условиях сложной эпидемиологической обстановки гражданам рекомендуют выбирать дистанционную форму обращения, используя личный кабинет или телефонную связь по номеру 8 800-600-01-76.

На сайте Пенсионного фонда России в личном кабинете есть возможность указать кодовое слово (секретный код), которое будет являться подтверждением личности гражданина при телефонном обращении. С его помощью можно получить информацию о размере своей пенсии или социальных выплат, о дате их получения, страховом стаже и другую информацию.

Всего в 2020 году более 4 тысяч жителей региона получили кодовое слово, которое успешно используют для дистанционного обращения.