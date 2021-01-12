О размере минимальной зарплаты договорились псковские профсоюзы, региональные власти и работодатели

12:12, 12 января 2021, ПАИ

Подписание трехстороннего соглашения о размере минимальной заработной платы состоялось в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа.

От профсоюзной стороны документ подписал председатель регионального облсовпрофа Игорь Иванов, со стороны исполнительных органов власти – губернатор Псковской области Михаил Ведерников, со стороны работодателей – депутат Государственной Думы, председатель Регионального союза промышленников и предпринимателей Псковской области Александр Козловский.

Согласно трехстороннему соглашению минимальная зарплата в регионе для работников организаций всех форм собственности в 2021 году составит 12 792 рубля, то есть будет равна минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), установленному на федеральном уровне. Новый МРОТ утвержден Федеральным законом от 29.12.2020 № 473-ФЗ.

До 2021 года МРОТ на федеральном уровне определялся исходя из величины прожиточного минимума трудоспособного населения. По новым правилам такой привязки больше не будет – теперь МРОТ определяется по медианной зарплате. Это зарплата, при которой половина граждан страны имеет доход выше данной величины (медианы), а половина – ниже. Величину медианного дохода будут ежегодно пересчитывать.

В связи с применением новой методики МРОТ впервые превысил прожиточный минимум трудоспособного населения.