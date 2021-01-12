Около двух тысяч человек обратились в травмпункт Псковской облбольницы за новогодние праздники

13:14, 12 января 2021, ПАИ

За новогодние праздники в травмпункт Псковской областной клинической больницы за помощью обратились около двух тысяч человек. Об этом рассказал заведующий травмпунктом приемного отделения медучреждения Вадим Букша в эфире проекта ПАИ-live 12 января.

«Если сравнивать с обычными днями, то в декабре-ноябре было 1000-1200 чел., в праздничные дни – 2 тысячи человек, 30-40 человек в будни, 50-60 человек в праздники», – сказал Букша.

По его словам, частота обращений в травмпункт зависит от сезона. В этом году из-за пандемии коронавируса люди, как отметил врач, не выходили особо из дома на празднование в город, не было массовости.

«Праздничные дни отличаются тем, что с травмами поступает больше людей, особенно в этот сезон, когда погода благоприятствует отдыху, в праздники люди принимают алкоголь и теряют бдительность и дисциплину. Когда появился снег и гололед – возросло количество», – отметил Вадим Букша.

Основными травмами, с которыми граждане обращались за помощью к медикам, стали ушибы рук, ног, переломы и вывихи. «Если раньше травмпункт концентрировал на себя всю травму и потом уже распределял и направлял в профильные учреждения, сейчас мы более концентрированно понимаем взрослую травму амбулаторного характера», – добавил гость эфира.