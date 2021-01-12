Псковичам рассказали, как избежать переломов и травм зимой

13:17, 12 января 2021, ПАИ

Как избежать травм зимой, рассказал заведующий травмпунктом приемного отделения Псковской областной клинической больницы Вадим Букша в эфире проекта ПАИ-live 12 января.

«Самое главное, человек должен правильно оценивать погодную ситуацию», - отметил врач, добавив, что чаще всего тяжелые травмы получают пожилые люди, которым впоследствии требуется оперативное лечение и длительное пребывание в больнице.

Вадим Букша рекомендовал псковичам правильно подбирать обувь, чтобы она не была скользкой, избегать скользких дорожек и выбирать безопасный путь.

«Не нужно никуда торопиться или бежать за автобусами, - подчеркнул врач. – Очень часто травму получают, когда бегут за автобусом».