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Общество

Поезд врезался в автомобиль на переезде в Великолукском районе

12 января в 11:35 в Великолукском районе на железнодорожном переезде Октябрьской железной дороги Великие Луки - Ушицы произошло столкновение автомобиля и поезда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По предварительной информации, водитель «Ауди-80», мужчина, не пострадал, автомобиль получил незначительные технические повреждения.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, уточняются все обстоятельства произошедшего.

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