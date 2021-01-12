Поезд врезался в автомобиль на переезде в Великолукском районе

12:56, 12 января 2021, ПАИ

12 января в 11:35 в Великолукском районе на железнодорожном переезде Октябрьской железной дороги Великие Луки - Ушицы произошло столкновение автомобиля и поезда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По предварительной информации, водитель «Ауди-80», мужчина, не пострадал, автомобиль получил незначительные технические повреждения.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, уточняются все обстоятельства произошедшего.