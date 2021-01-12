0
13:52
Работу сирен проверят в Великих Луках 13 января
13:17
Псковичам рассказали, как избежать переломов и травм зимой
13:11
Врач Вадим Букша рассказал о травматизме в Пскове в новогодние праздники
11:47
Елена Бибикова ответит на вопросы псковичей в приемной «Единой России»
11:03
Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником сотрудников прокуратуры
11:00
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Псковской области
10:33
Открыта новая комета, которую можно будет увидеть в небе над Псковской областью
Еще новости
Общество

Псковский врач считает, что катание на «ватрушке» опаснее езды на мотоцикле

Фото Андрея Степанова

Катание на «ватрушке» может быть опаснее езды на мотоцикле. Об этом заявил заведующий травмпунктом приемного отделения Псковской областной клинической больницы Вадим Букша в эфире проекта ПАИ-live 12 января.

«Катание с горки на «ватрушке» - это страшнее, чем ездить на мотоцикле», - отметил Вадим Букша, подчеркнув, что люди получают тяжелые травмы, поскольку самой «ватрушкой» на большой скорости невозможно управлять.

По словам врача, 8 января в травмпункт после катания с горки обратилось более 20 человек, у некоторых были серьезные травмы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы новогодним подарком?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Псковский врач считает, что катание на «ватрушке» опаснее езды на мотоцикле Псковичам рассказали, как избежать переломов и травм зимой Около двух тысяч человек обратились в травмпункт Псковской облбольницы за новогодние праздники Врач Вадим Букша рассказал о травматизме в Пскове в новогодние праздники Псковский кремль ждёт масштабная реставрация Варлаамовский угол и Двор Постникова пользовались популярностью у туристов в праздники Федеральный статус – ПАИ-live c директором Псково-Изборского музея-заповедника Александром Голышевым Псковичам рассказали, как уберечь детей от травм зимой В Пскове в праздники возросло количество переломов ключиц у детей Всё о детском травматизме – ПАИ-live с врачом Павлом Шпаком
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Работу сирен проверят в Великих Луках 13 января
12 января 2021
Работу сирен проверят в Великих Луках 13 января
Псковичам рассказали, как избежать переломов и травм зимой
12 января 2021
Псковичам рассказали, как избежать переломов и травм зимой
Врач Вадим Букша рассказал о травматизме в Пскове в новогодние праздники
12 января 2021
Врач Вадим Букша рассказал о травматизме в Пскове в новогодние праздники
Елена Бибикова ответит на вопросы псковичей в приемной «Единой России»
12 января 2021
Елена Бибикова ответит на вопросы псковичей в приемной «Единой России»
Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником сотрудников прокуратуры
12 января 2021
Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником сотрудников прокуратуры
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Псковской области
12 января 2021
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Псковской области
Открыта новая комета, которую можно будет увидеть в небе над Псковской областью
12 января 2021
Открыта новая комета, которую можно будет увидеть в небе над Псковской областью
8 очагов коронавируса остаются активными в Псковской области
12 января 2021
8 очагов коронавируса остаются активными в Псковской области

Идет загрузка...