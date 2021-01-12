Псковский врач считает, что катание на «ватрушке» опаснее езды на мотоцикле

13:20, 12 января 2021, ПАИ

Катание на «ватрушке» может быть опаснее езды на мотоцикле. Об этом заявил заведующий травмпунктом приемного отделения Псковской областной клинической больницы Вадим Букша в эфире проекта ПАИ-live 12 января.

«Катание с горки на «ватрушке» - это страшнее, чем ездить на мотоцикле», - отметил Вадим Букша, подчеркнув, что люди получают тяжелые травмы, поскольку самой «ватрушкой» на большой скорости невозможно управлять.

По словам врача, 8 января в травмпункт после катания с горки обратилось более 20 человек, у некоторых были серьезные травмы.