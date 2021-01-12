Псковский врач считает, что катание на «ватрушке» опаснее езды на мотоцикле
Катание на «ватрушке» может быть опаснее езды на мотоцикле. Об этом заявил заведующий травмпунктом приемного отделения Псковской областной клинической больницы Вадим Букша в эфире проекта ПАИ-live 12 января.
«Катание с горки на «ватрушке» - это страшнее, чем ездить на мотоцикле», - отметил Вадим Букша, подчеркнув, что люди получают тяжелые травмы, поскольку самой «ватрушкой» на большой скорости невозможно управлять.
По словам врача, 8 января в травмпункт после катания с горки обратилось более 20 человек, у некоторых были серьезные травмы.