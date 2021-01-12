0
13:52
Работу сирен проверят в Великих Луках 13 января
13:17
Псковичам рассказали, как избежать переломов и травм зимой
13:11
Врач Вадим Букша рассказал о травматизме в Пскове в новогодние праздники
11:47
Елена Бибикова ответит на вопросы псковичей в приемной «Единой России»
11:03
Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником сотрудников прокуратуры
11:00
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Псковской области
10:33
Открыта новая комета, которую можно будет увидеть в небе над Псковской областью
Еще новости
Общество

Почти миллиард рублей сэкономили заказчики Псковской области на госзакупках в прошлом году

Экономия бюджетных средств при реализации государственных закупок в 2020 году в Псковской области составила свыше 930 млн рублей. При этом около 700 млн рублей сэкономлено на централизованных закупках, проведенных комитетом по закупкам Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.  

Всего в секторе государственных закупок проведено 6 тысяч 885 результативных конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с суммарной начальной (максимальной) ценой контрактов порядка 17 млрд рублей, по итогам которых заключено контрактов на общую сумму около 16,4 млрд рублей.

Основным способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) стал электронный аукцион. Этим способом реализовано 97,8% всех закупок в количественном выражении и 90,7% — в ценовом. Электронный аукцион — один из самых открытых и конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы новогодним подарком?
Проголосовать >>>

Работу сирен проверят в Великих Луках 13 января
12 января 2021
Работу сирен проверят в Великих Луках 13 января
Псковичам рассказали, как избежать переломов и травм зимой
12 января 2021
Псковичам рассказали, как избежать переломов и травм зимой
Врач Вадим Букша рассказал о травматизме в Пскове в новогодние праздники
12 января 2021
Врач Вадим Букша рассказал о травматизме в Пскове в новогодние праздники
Елена Бибикова ответит на вопросы псковичей в приемной «Единой России»
12 января 2021
Елена Бибикова ответит на вопросы псковичей в приемной «Единой России»
Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником сотрудников прокуратуры
12 января 2021
Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником сотрудников прокуратуры
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Псковской области
12 января 2021
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Псковской области
Открыта новая комета, которую можно будет увидеть в небе над Псковской областью
12 января 2021
Открыта новая комета, которую можно будет увидеть в небе над Псковской областью
8 очагов коронавируса остаются активными в Псковской области
12 января 2021
8 очагов коронавируса остаются активными в Псковской области

Идет загрузка...