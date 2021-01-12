Почти миллиард рублей сэкономили заказчики Псковской области на госзакупках в прошлом году

13:01, 12 января 2021, ПАИ

Экономия бюджетных средств при реализации государственных закупок в 2020 году в Псковской области составила свыше 930 млн рублей. При этом около 700 млн рублей сэкономлено на централизованных закупках, проведенных комитетом по закупкам Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Всего в секторе государственных закупок проведено 6 тысяч 885 результативных конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с суммарной начальной (максимальной) ценой контрактов порядка 17 млрд рублей, по итогам которых заключено контрактов на общую сумму около 16,4 млрд рублей.

Основным способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) стал электронный аукцион. Этим способом реализовано 97,8% всех закупок в количественном выражении и 90,7% — в ценовом. Электронный аукцион — один из самых открытых и конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя).