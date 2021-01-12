Капремонт трубы на дороге Шапинка — Мухарево в Дедовичском районе завершат в этом году

13:26, 12 января 2021, ПАИ

В Дедовичском районе капитально отремонтируют аварийную трубу на дороге Шапинка — Мухарево. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

До 30 августа в Дедовичском районе Псковской области капитально отремонтируют водопропускную трубу на 24-м км автомобильной дороги Шапинка — Мухарево. Ремонтными работами займется ООО «СтройМостРегион». Контракт на производство работ на сумму 11,6 млн рублей подписали подрядная организация и заказчик работ, ГБУ ПО «Псковавтодор». Средства направлены из бюджета региона.

Основная задача капремонта — восстановление транспортно-эксплуатационного состояния искусственного сооружения и участка автодороги, а также обеспечение безопасного пропуска водотока под дорогой.

Для этого на объекте сначала устроят временную строительную площадку и объездной путь. Затем подрядчик разберет существующую железобетонную трубу. Она находится в аварийном состоянии. В результате разгерметизации и частичного разрушения звеньев и осыпания насыпи сооружение не обеспечивает пропуск водотока, наблюдается повышенный уровень воды в период половодья и паводков.

После разборки старой трубы будет проведен комплекс земляных и укрепительных работ. Площади в русле трубы расчистят от деревьев и кустарника. Новая труба будет спиральновитой из гофрированного металла. Длина искусственного сооружения составит около 64 метров. Дорожная одежда будет состоять из слоя песка, основания и покрытия из щебеночно-песчано-гравийной смеси. По окончании работ будут установлены новые дорожные знаки и барьерное ограждение. Гарантия на искусственное сооружение составит восемь лет.

Автодорога Шапинка — Мухарево относится к пятой технической категории, имеет гравийное покрытие, одну полосу движения, расчетная скорость движения — 60 км/ч.