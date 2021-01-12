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Общество

Telegram занял второе место по скачиваемости в США

Фото: Pixabay

В США мессенджер Telegram занял второе место по скачиванию приложений. Это связано с массовым переходом в него сторонников действующего американского президента Дональда Трампа, пишет газета «Известия».

Массовый переход произошел после блокировки аккаунтов главы государства в Twitter и Facebook и отключения соцсети Parler. В период со среды по воскресенье в США мессенджер Telegram скачали порядка 545 тысяч раз, что почти в три раза больше, чем в аналогичный период прошлой недели.

Отмечается также, что популярность приложения выросла из-за новой политики конфиденциальности мессенджера WhatsApp.

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