Telegram занял второе место по скачиваемости в США

14:26, 12 января 2021, ПАИ

В США мессенджер Telegram занял второе место по скачиванию приложений. Это связано с массовым переходом в него сторонников действующего американского президента Дональда Трампа, пишет газета «Известия».

Массовый переход произошел после блокировки аккаунтов главы государства в Twitter и Facebook и отключения соцсети Parler. В период со среды по воскресенье в США мессенджер Telegram скачали порядка 545 тысяч раз, что почти в три раза больше, чем в аналогичный период прошлой недели.

Отмечается также, что популярность приложения выросла из-за новой политики конфиденциальности мессенджера WhatsApp.