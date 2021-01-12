На границе Эстонии и Псковской области задержан автомобиль с наркотиками

14:35, 12 января 2021, ПАИ

Наркотическое вещество в кабине легкового автомобиля на российско-эстонской границе в Псковской области обнаружил лабрадор по кличке Шок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

На таможенном посту МАПП «Шумилкино» при осмотре въезжающего в Российскую Федерацию транспортного средства служебная собака своим поведением обозначила наличие в автомобиле наркотического вещества.

При детальном осмотре сотрудники таможни под ковриком пассажирского сиденья обнаружили полиэтиленовый пакет с веществом зеленовато-коричневого цвета растительного происхождения. Экспертиза установила, что содержимое пакета – каннабис. Масса вещества в сухом виде составила 1,19 грамма.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 229.1 УК РФ. Ведутся следственные действия.

«Это не первая находка марихуаны двухгодовалым лабрадором. На его счету уже 7 граммов выявленных наркотических веществ. Своей успешной работой пес подтверждает отличные природные и полученные при обучении навыки. Поиску наркотических средств лабрадор Шок обучался в Кинологическом центре ФТС России», - пояснил начальник кинологического отдела таможни Тимур Ханнанов.