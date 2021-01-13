Национальный парк «Себежский» обновил логотип

11:55, 13 января 2021, ПАИ

Логотип обновил национальный парк «Себежский». Об этом рассказала директор национального парка Надежда Подоплёкина в эфире проекта ПАИ-live 13 января.

«25 лет нацпарк жил с одним логотипом, и у него был один бренд – башня и Замковая гора в Себеже, - поделилась Надежда Подоплёкина. – Коллеги предложили сменить логотип, и мы рассмотрели предложение на научно-техническом совете, оно было поддержано».

По словам спикера, 80% территории лесов нацпарка – это красивые сосновые боры, поэтому было принято решение создать логотип в виде шишки.

«Символ жизни, семян, которые разлетаются по всей территории, и эти символические колючки, что мы вновь через тернии к звездам прорастаем. И семена доброго, веселого и радостного повсюду в окружающем мире», - отметила Подоплёкина.

Кроме того, нацпарк впервые стал закупать профессиональную одежду, и теперь сотрудников можно будет отличить по форменной одежде.

«В июле 2019 года Министерством природных ресурсов было утверждено положение о нашей форменной одежде, и парадной, и оперативной, и мы начали её приобретать, делать нашивки с символикой», - рассказала директор национального парка.

Ранее инспекторам выдавали обычную камуфлированную одежду и их сложно было отличить от простых грибников.

«Было иногда непонятно, кто к вам подошел, зачем и почему. В дальнейшем я надеюсь, что мы все наши машины подпишем, сделаем аэрографию, разместим символику и название учреждения», - подчеркнула Надежда Подоплёкина.