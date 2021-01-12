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Общество

Серия посвященных памяти жертв холокоста мероприятий пройдет в Псковской библиотеке

С 18 по 31 января в Псковской областной научной библиотеке пройдет серия мемориальных и образовательных мероприятий, посвященных памяти жертв холокоста. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Межрегиональная научно–просветительская конференция «Холокост. Новая история», выставки-просмотры, Мемориальный диктант, громкие чтения, Час истории, i–концерт–реквием «Суждено было выжить» и другие мероприятия состоятся на официальном сайте библиотеки и площадках групп библиотеки в социальных сетях.

С программой можно ознакомиться здесь.

Дополнительную информацию о мероприятиях можно получить от куратора программы Ирины Королёвой по e-mail: i-koroleva@bk.ru.  

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