Псковская область и Фонд продовольствия «Русь» заключили соглашение о взаимодействии

14:53, 12 января 2021, ПАИ

12 января Псковская область и Фонд продовольствия «Русь» заключили соглашение о взаимодействии. Подписи под документом в рамках торжественной церемонии поставили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель управляющего совета благотворительного фонда «Фонд продовольствия «Русь» Георгий Романов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Согласно документу, стороны обязуются вести совместную работу по реализации на территории Псковской области благотворительных проектов, затрагивающих вопросы продовольственной помощи, а также мероприятий, направленных на развитие волонтерского движения в регионе.

Михаил Ведерников поблагодарил руководство фонда за сотрудничество с регионом, которое длится уже около полугода. Региональное отделение благотворительного фонда «Русь» в Пскове открылось в сентябре 2020 года. Глава региона отметил, что подписание соглашения — это, скорее, продолжение совместной работы. «Общими усилиями нам удалось оказать поддержку более 7 тысячам жителей области. Мы обсудили, что было бы неплохо, если отделения фонда появятся в каждом районе. Это позволит увеличить количество людей, которым можно будет оказать необходимую помощь, и делать это более оперативно», - подчеркнул губернатор.

Председатель управляющего совета фонда Георгий Романов в свою очередь поблагодарил руководство Псковской области за поддержку в осуществлении главной благотворительной миссии организации — открытии новых отделений и оказании помощи большему количеству людей. «Даже несмотря на коронавирус, мы стараемся. Спасибо за это всем сотрудникам регионального отделения фонда», - отметил Георгий Романов.

В настоящее время в Псковской области развернута работа в шести муниципалитетах, сообщила президент Фонда продовольствия «Русь» Юлия Назарова. Она также добавила, что в текущем году планируется увеличить объемы продовольственной помощи, чтобы она была максимально доступна.

Фонд продовольствия «Русь» является первым в России «банком продовольствия» и оказывает помощь продуктами питания социально незащищенным слоям населения по всей России: многодетным, малоимущим семьям с детьми и нуждающимся пенсионерам. Региональные отделения фонда открыты в десяти регионах РФ. Работа идет с крупнейшими российскими производителями товаров народного потребления, ретейл-сетями, сетями общественного питания, которые по договорам пожертвования на постоянной основе передают свою продукцию в фонд. Речь идет об излишках продуктов, пригодных к употреблению по всем нормам действующего законодательства.

В Псковской области распределение продуктов происходит через региональные и муниципальные волонтерские штабы, Центры социального обслуживания, профсоюзы, службы помощи «Белый цветок» при храме Святителя Василия Великого на Горке. С начала работы в сентябре 2020 года волонтеры регионального отделения фонда в Псковской области уже распределили более 6 тонн продовольствия.