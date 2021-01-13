На территории нацпарка «Себежский» появится три новых музея

12:00, 13 января 2021, ПАИ

Три новых музея появится на территории национального парка «Себежский». Об этом рассказала директор национального парка Надежда Подоплёкина в эфире проекта ПАИ-live 13 января.

В этом году, по словам Надежды Подоплёкиной, планируется сделать кластер «Лесничество лесника», где появятся три новых музея, одна новая экологическая тропа, а также будут обновлены туристические стоянки практически во всём Осынском и Ормейском лесничестве.

В деревне Рудня будет создана контора лесничества 50-х годов в аутентичном стиле - музеефицированный приют для туристов.

«Особенность будет заключаться в том, что там можно переночевать с семьей», - добавила Надежда Подоплёкина.

В планах также создать первый в России музей дров.

«К лету создадут только первую часть, в которой расскажут историю и роль леса и древесины в жизни человека, - отметила Надежда Подоплёкина. – Я думаю, какие-то гастрономические мероприятия тоже будем устраивать».

Далее в планах сделать музей старой техники.

«Старые машинки для высадки саженцев, для отшелушивания семян шишек, старая пожарная техника», - рассказала Надежда Подоплёкина, подчеркнув, что на территории парка появится большое количество мест отдыха. В частности, туристические стоянки – навесы с ветрозащитой, оборудованные кострища.

На особо охраняемых природных территориях разводить костры кроме как на специально оборудованных территориях нигде нельзя, напомнила директор нацпарка.