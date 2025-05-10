Древнюю икону Казанской Божией Матери вернули на родную Псковскую землю

11:18, 10 мая 2025, ПАИ

Икона Казанской Божией Матери вернулась на родную Псковскую землю, пишет газета «Призыв».

Ветеран пограничной службы, себежанин Павел Барыбин, выйдя на пенсию, решил обучиться новой профессии и работать в Санкт-Петербурге.

На одном из рынков города он увидел древнюю икону. Узнав, что она со Псковщины, Павел не удержался, приобрёл для родного храма и решил подарить её на День Победы.

«Когда я её увидел, меня просто потянуло к ней. Рассмотрел, расспросил о её истории. Был очень удивлён. Сама ко мне в руки пришла. Она должна вернуться на родину», – рассказал он.

На День Победы Павел подарил икону храму, который возводится на пожертвования людей.

«Наш земляк, ветеран пограничной службы Павел Барыбин подарил храму красивую старинную икону Казанской Божией Матери. Она прошла долгий путь из Пскова в Санкт-Петербург, а затем снова на Псковскую землю, в Бояриново. После реставрации икона займёт своё место в храме», – сообщили прихожане храма.