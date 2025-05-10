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Общество

В двух башнях Псково-Печерского монастыря завершилась реставрация

Реставрация завершилась в двух башнях Псково-Печерского монастыря, сообщили ПАИ в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

  • В двух башнях Псково-Печерского монастыря завершилась реставрация
    Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области
  • В двух башнях Псково-Печерского монастыря завершилась реставрация
    Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области
  • В двух башнях Псково-Печерского монастыря завершилась реставрация
    Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области
  • В двух башнях Псково-Печерского монастыря завершилась реставрация
    Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области
  • В двух башнях Псково-Печерского монастыря завершилась реставрация
    Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области
  • В двух башнях Псково-Печерского монастыря завершилась реставрация
    Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области
  • В двух башнях Псково-Печерского монастыря завершилась реставрация
    Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области
  • В двух башнях Псково-Печерского монастыря завершилась реставрация
    Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области
  • В двух башнях Псково-Печерского монастыря завершилась реставрация
    Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области

Комитет принял работы по сохранению объектов культурного наследия федерального значения «Башня Верхних решёток» XVI века и «Башня Тюремная» XVI века, которые входят в состав ансамбля Псково-Печерского монастыря.

Подрядчик из Санкт-Петербурга выполнил полный комплекс ремонтно-реставрационных работ с приспособлением к современному использованию.

Заказчиком работ является АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

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В двух башнях Псково-Печерского монастыря завершилась реставрация
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