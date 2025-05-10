В двух башнях Псково-Печерского монастыря завершилась реставрация

10:18, 10 мая 2025, ПАИ

Реставрация завершилась в двух башнях Псково-Печерского монастыря, сообщили ПАИ в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.



Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области



Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области



Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области



Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области



Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области



Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области



Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области



Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области



Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области

















Комитет принял работы по сохранению объектов культурного наследия федерального значения «Башня Верхних решёток» XVI века и «Башня Тюремная» XVI века, которые входят в состав ансамбля Псково-Печерского монастыря.

Подрядчик из Санкт-Петербурга выполнил полный комплекс ремонтно-реставрационных работ с приспособлением к современному использованию.

Заказчиком работ является АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».