В двух башнях Псково-Печерского монастыря завершилась реставрация
Реставрация завершилась в двух башнях Псково-Печерского монастыря, сообщили ПАИ в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.
-
Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области
-
Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области
-
Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области
-
Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области
-
Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области
-
Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области
-
Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области
-
Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области
-
Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области
Комитет принял работы по сохранению объектов культурного наследия федерального значения «Башня Верхних решёток» XVI века и «Башня Тюремная» XVI века, которые входят в состав ансамбля Псково-Печерского монастыря.
Подрядчик из Санкт-Петербурга выполнил полный комплекс ремонтно-реставрационных работ с приспособлением к современному использованию.
Заказчиком работ является АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Более 1300 человек выбрали установку стелы «Пушкинские Горы» в голосовании за благоустройство округа