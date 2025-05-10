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Общество

Дождь и до 12 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 11 мая

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 11 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

Ночью синоптики существенных осадков не прогнозируют, днём местами ожидается небольшой дождь.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от шести до 11 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от 0 до +5 градусов, днём – от +7 до +12 градусов. Атмосферное давление будет низким.

Ранее стало известно, каких сюрпризов погоды ожидать жителям Псковской области в мае.

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