Дождь и до 12 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 11 мая

11:00, 10 мая 2025, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 11 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Ночью синоптики существенных осадков не прогнозируют, днём местами ожидается небольшой дождь.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от шести до 11 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от 0 до +5 градусов, днём – от +7 до +12 градусов. Атмосферное давление будет низким.

Ранее стало известно, каких сюрпризов погоды ожидать жителям Псковской области в мае.