Псковичам напомнили о графике работы нескольких объектов Псковского музея-заповедника

11:56, 10 мая 2025, ПАИ

О графике работы нескольких объектов Псковского музея-заповедника сегодня, 10 мая, напомнили гостям и жителям города. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Поганкины палаты, картинная галерея и главное здание Псковского музея-заповедника работают до 19:00.

А в 19:00 в Приказной палате Псковского кремля пройдёт концерт романсов «Песни весны, песни Победы». Композиции исполнит заслуженная артистка России Наталья Александрова.