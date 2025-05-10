Псковичам напомнили о графике работы нескольких объектов Псковского музея-заповедника
О графике работы нескольких объектов Псковского музея-заповедника сегодня, 10 мая, напомнили гостям и жителям города. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.
Поганкины палаты, картинная галерея и главное здание Псковского музея-заповедника работают до 19:00.
А в 19:00 в Приказной палате Псковского кремля пройдёт концерт романсов «Песни весны, песни Победы». Композиции исполнит заслуженная артистка России Наталья Александрова.
Более 1300 человек выбрали установку стелы «Пушкинские Горы» в голосовании за благоустройство округа