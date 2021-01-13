Старые фотографии примет в дар нацпарк «Себежский»

12:03, 13 января 2021, ПАИ

Старые фотографии и предметы, связанные с развитием лесопромышленного комплекса, примет в дар нацпарк «Себежский». Об этом рассказала директор национального парка Надежда Подоплёкина в эфире проекта ПАИ-live 13 января.

В деревне Рудня появится музеефицированный туристический приют - контора лесничества 50-х годов в аутентичном стиле. Там можно будет остаться на ночлег целой семьёй.

«Я обращаюсь ко всем жителям Псковской области: если ваша деятельность или история вашей семьи была каким-то образом связана с развитием лесопромышленного комплекса региона и у вас остались стариные фотографии, может, от родителей какие-то вещи, мы с удовольствием примем их в дар, - отметила директор парка. - Планируется, что это будет такой живой музей, один из трёх, которые там появятся. Мы будем рассказывать о том, как раньше развивался лесохозяйственный комплекс и как это происходит сейчас».