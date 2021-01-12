Приёмных родителей Псковской области приглашают на бесплатный семинар о школьных проблемах детей

16:00, 12 января 2021, ПАИ

17 января с 11:00 до 15:00 фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам» приглашает приёмных родителей из Псковской области на онлайн-семинар «Школьные проблемы детей с опытом депривации». Его проведут Алена Синкевич, психолог, руководитель проекта «Близкие люди», и Екатерина Аруцева, психолог и коррекционный педагог. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

На семинаре приемные родители узнают:

Как последствия депривации могут проявляться в трудностях усвоения материала, в сниженной мотивации к учебе, в поведенческих особенностях.

Что стоит за плохим поведением ребенка в школе.

Как заранее предугадать возможные проблемы и работать на опережение.

Как выстроить группу поддержки из педагогов и администрации школы, чтобы вместе помогать ребенку с опытом депривации социализироваться и по возможности получать знания.

Также ведущие расскажут о сложностях, связанных с переходом на дистанционное обучение.

Чтобы записаться на семинар, необходимо заполнить анкету.