Приёмных родителей Псковской области приглашают на бесплатный семинар о школьных проблемах детей
17 января с 11:00 до 15:00 фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам» приглашает приёмных родителей из Псковской области на онлайн-семинар «Школьные проблемы детей с опытом депривации». Его проведут Алена Синкевич, психолог, руководитель проекта «Близкие люди», и Екатерина Аруцева, психолог и коррекционный педагог. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.
На семинаре приемные родители узнают:
Как последствия депривации могут проявляться в трудностях усвоения материала, в сниженной мотивации к учебе, в поведенческих особенностях.
Что стоит за плохим поведением ребенка в школе.
Как заранее предугадать возможные проблемы и работать на опережение.
Как выстроить группу поддержки из педагогов и администрации школы, чтобы вместе помогать ребенку с опытом депривации социализироваться и по возможности получать знания.
Также ведущие расскажут о сложностях, связанных с переходом на дистанционное обучение.
Чтобы записаться на семинар, необходимо заполнить анкету.