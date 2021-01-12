0
16:29
100 педагогов Псковской области ушли на больничный из-за ОРВИ или COVID-19
16:07
Калининградская компании «Янтарь» будет оказывать услуги санавиации в Псковской области
15:20
Илон Маск назвал советского конструктора Королева великолепным
15:02
До -6 градусов упадёт температура в Псковской области 13 января
14:53
Псковская область и Фонд продовольствия «Русь» заключили соглашение о взаимодействии
14:35
Более 800 тысяч российских учителей получают надбавку за классное руководство
14:20
Водитель Ford вылетел в кювет в Псковском районе
Еще новости
Общество

Калининградская компании «Янтарь» будет оказывать услуги санавиации в Псковской области

Фото: Дарья Хваткова

В Псковской области услуги санавиации будет оказывать компания «Янтарь» из Калининграда. Соответствующий электронный аукцион размещен на сайте госзакупок, победителем стала ООО «Авиакомпания «Янтарь».

Вылеты будут организовывать по заявке Псковской областной клинической больницы. Как и ранее на авиаборту планируется доставлять пострадавших или больных в медучреждения Псковской области, Санкт-Петербурга и Москвы.

Согласно контракту, начальная (максимальная) цена закупки составила 68 млн 84 тыс. 455 рублей, на год уже заложены 380 часов полетов. Уточняется, что в теплое время борт должен вылететь в течение 30 минут после поступления заявки, в холодное — в течение 60.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы новогодним подарком?
Проголосовать >>>

100 педагогов Псковской области ушли на больничный из-за ОРВИ или COVID-19
12 января 2021
100 педагогов Псковской области ушли на больничный из-за ОРВИ или COVID-19
Калининградская компании «Янтарь» будет оказывать услуги санавиации в Псковской области
12 января 2021
Калининградская компании «Янтарь» будет оказывать услуги санавиации в Псковской области
Илон Маск назвал советского конструктора Королева великолепным
12 января 2021
Илон Маск назвал советского конструктора Королева великолепным
До -6 градусов упадёт температура в Псковской области 13 января
12 января 2021
До -6 градусов упадёт температура в Псковской области 13 января
Псковская область и Фонд продовольствия «Русь» заключили соглашение о взаимодействии
12 января 2021
Псковская область и Фонд продовольствия «Русь» заключили соглашение о взаимодействии
Более 800 тысяч российских учителей получают надбавку за классное руководство
12 января 2021
Более 800 тысяч российских учителей получают надбавку за классное руководство
Водитель Ford вылетел в кювет в Псковском районе
12 января 2021
Водитель Ford вылетел в кювет в Псковском районе
Работу сирен проверят в Великих Луках 13 января
12 января 2021
Работу сирен проверят в Великих Луках 13 января

Идет загрузка...