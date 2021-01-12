Калининградская компании «Янтарь» будет оказывать услуги санавиации в Псковской области

16:07, 12 января 2021, ПАИ

В Псковской области услуги санавиации будет оказывать компания «Янтарь» из Калининграда. Соответствующий электронный аукцион размещен на сайте госзакупок, победителем стала ООО «Авиакомпания «Янтарь».

Вылеты будут организовывать по заявке Псковской областной клинической больницы. Как и ранее на авиаборту планируется доставлять пострадавших или больных в медучреждения Псковской области, Санкт-Петербурга и Москвы.

Согласно контракту, начальная (максимальная) цена закупки составила 68 млн 84 тыс. 455 рублей, на год уже заложены 380 часов полетов. Уточняется, что в теплое время борт должен вылететь в течение 30 минут после поступления заявки, в холодное — в течение 60.