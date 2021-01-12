Более 100 тысяч рублей отдали жители Псковской области мошенникам

16:08, 12 января 2021, ПАИ

Жители Псковской области отдали мошенникам более 100 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

26-летней великолучанке позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником одного из банков. И под предлогом предотвращения мошеннических действий в отношении горожанки завладел ее средствами в размере 85 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

11 января еще одной жертвой мнимого банковского работника стала 66-летняя псковичка. Незнакомец в телефонном разговоре пообещал оградить ее от злоумышленников. Воспользовавшись доверчивостью пожилой женщины, мошенник похитил с ее карты более 17 тысяч рублей. По данным фактам возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.