О преображении нацпарка «Себежский», новых музеях и биостанции — в интервью с Надеждой Подоплёкиной

12:50, 13 января 2021, ПАИ

Автор и ведущий проекта ПАИ-live Александр Машкарин побывал в гостях в национальном парке «Себежский», который в этом году отметит 25 лет со дня основания. Директор особо охраняемой территории Надежда Подоплёкина провела экскурсию по заповедным местам и рассказала, как они преобразятся уже через полгода.

Каникулы без электричества

- Первый вопрос касается не 25-летия, а прошедших праздничных дней, когда в Себежском районе вырубило электричество. Как нацпарк пережил «апокалипсис»?

- Пережили, но было непросто. Потому что современная деревня живет от электричества. Спасали печки-булерьяны. Пришлось отменить большую часть визитов гостей, которые планировали у нас отдохнуть в эколого-просветительском центре «Озерявки». Потому что нет света, нет воды. Это антисанитарные условия. Но были и те, кто приехал 31-го и уехал только 10-го числа — настоящие любители экстремального отдыха без света и воды. Но в целом, учитывая эпидемиологическую ситуацию, мы извинились и попросили гостей приехать в другой раз.

- Для сотрудников праздничных дней не было?

- Это нормальный плановый режим работы нашего учреждения. Мы дежурим по очереди. Есть дежурный администратор и дежурный оперативной группы, который объезжает территорию. Потому что есть любители рыбной ловли, которые оказываются на дороге, заваленной деревьями, и другие внештатные ситуации. Мы ежедневно патрулируем территорию, распиливаем завалы. В этом году основная часть наших государственных инспекторов с 1 числа помогала электрикам — у нас есть и своя линия электропередач. Пришлось по пояс и по грудь в снегу расчищать электролинии и помогать обеспечивать электрификацию наших объектов.

- Другие ЧП были?

- В целом всё было благополучно, красиво. Мы старались оперативно информировать на нашей страничке «ВКонтакте», что у нас происходит. Даже успели провести ряд работ, которые запланированы, начали подготовку к благоустройству, потому что в этом году у нас грандиозные планы.

- То есть каникулы каникулами, а люди уже начали подготовку?

- Ну, во-первых, никто никого не заставлял, всё по доброй воле и личной инициативе сотрудников. Я не настаивала. Люди, наоборот, расценили так: чего сидеть в домах без света, телевизор не посмотреть, и выбрали ударный труд на свежем воздухе. Коллеги проявили личную инициативу и решили начать готовить наш Руднянский кордон к благоустройству.

Грандиозные планы

- Коллектив нацпарка встретил новый год в приключениях. Что это за благоустройство? Что планируете делать в этом году?

- В конце ноября 2020 года мы подготовили нашему учредителю — Министерству природных ресурсов - заявку в рамках национального проекта «Экология» по сохранению биоразнообразия и развитию туризма. И, к нашему большому удивлению, эта заявка была рассмотрена очень оперативно, все предложения, которые были нами сформулированы, получили поддержку. Учредитель 7-го декабря заключил с нами соглашение на реализацию всех этих планов на 20 млн 700 тысяч.

Планы просто огромные. Мы планируем создать в 2021 году два туристических кластера и обновить туристическую инфраструктуру на двух Зеленцах. Это излюбленные места: озеро Зеленец Осынского участкового лесничества и озеро Зеленец Ормейского участкового лесничества. Весь декабрь мы готовили и проводили конкурсные процедуры, и теперь заключили государственные контракты, которые должны быть реализованы к лету 2021 года. Думаю, что мы с удовольствием всех пригласим.

Также мы покупаем небольшой экскурсионный автобус, в первую очередь, чтобы обеспечить по территории парка транспортировку маломобильных граждан. Мы будем принимать заявки для небольших групп и предлагать экскурсии по зелёной зоне. Это будет проходимый российский автобус, который оборудуют специально для того, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли посещать территорию национального парка. Плюс купим багги — высокий, проходимый транспорт для небольших групп, на котором тоже будем предлагать экскурсии, чтобы люди могли полюбоваться красотами и отдохнуть на природе.

Ребрендинг и новая форма

- Ко Дню рождения у нацпарка был ребрендинг, появился логотип — сосновая шишка и сосновые иголки.

- Да, мы решили, что 25 лет нацпарк жил с одним логотипом, и у него был один бренд — башня и Замковая гора в Себеже. Но город всего лишь в границах нацпарка, хотя это и интересное историческое место. Коллеги предложили сменить логотип, мы рассмотрели предложение на научно-техническом совете, оно было поддержано. Решили, пускай у нас появится более простой и узнаваемый логотип. Так как 80% территории лесов национального парка — это красивые сосновые боры, почему бы и не шишка. Символ жизни, семян, которые разлетаются по всей территории, и эти символические колючки, будто мы вновь через тернии к звездам прорастаем. И семена доброго, веселого и радостного повсюду в окружающем мире.

- Кто автор?

- Это было коллективное решение. Принцип был один — чтобы любой человек, в том числе ребенок, смог воспроизвести логотип по памяти.

Чем мы еще можем похвастаться? Впервые мы потихонечку стали закупать профессиональную одежду, и сотрудников национального парка на территории можно будет отличить по форменной одежде, которую мы сейчас выдаем нашим государственным инспекторам. В июле 2019 году Министерством природных ресурсов было утверждено положение о нашей форменной одежде - и парадной, и оперативной, и мы начали её приобретать и делать нашивки с символикой. Раньше инспекторам выдавали обычную камуфлированную одежду и их сложно было отличить от простых грибников. Было иногда непонятно, кто к вам подошел, зачем и почему. В дальнейшем я надеюсь, что мы все наши машины подпишем, сделаем аэрографию, разместим символику и название учреждения.

Еще начинаем изготавливать информационные пограничные аншлаги «Себежский национальный парк» по границам наших кварталов. Очень часто люди думают, что это всё территория национального парка, но это не так. Очень много земель, не изъятых из сельхозпользования, большая часть лесов находится не только у нацпарка, но и у поселений, у Себежского лесхоза. В рамках заключенных контрактов всё обновится.

Мини-парк в Себеже

- Наш разговор мы продолжим на природе, благо в этом году себежская зима — действительно настоящая зима.

- Пока мы поедем в единственный в городе Себеже лесной квартал национального парка. Он находится между оз. Себежское и оз. Ороно, это 11-й квартал Мидинского лесничества. На протяжении октября, ноября и декабря 2020 года мы здесь начали уборку ветровала 2017 года, убрали 230 кубов и планируем продолжить сейчас. А к лету здесь должен быть город-сад. Появится обновленная рекреационная зона национального парка. Все, кто приезжает сейчас в Себеж, зачастую даже не знают, что здесь есть особо охраняемая природная территория, национальный парк. Мы бы хотели, чтобы эта зона стала мини-парком.

- Когда люди приезжают в Себеж, первое, куда они идут, — Замковая гора. А что в черте города есть парк, где можно погулять, я сам первый раз слышу.

- Раньше здесь была площадка, проводились массовые мероприятия. С другой стороны этого квартала находится часовня, родник, и мы решили, что наше присутствие на этой территории Псковской области мы начнем обозначать именно здесь. Тут появится презентационная зона парка, я назвала её «Зелёный квартал».

У нас сейчас утверждена новая концепция экологического просвещения и туризма, ранее я про неё рассказывала. Всем, кто приезжает на территорию национального парка, мы будем рассказывать не про то, какие здесь птички, рыбки, леса и болота. Мы решили, что каждый будет узнавать эту территорию в разрезе: кто здесь работает, что он здесь делает, а самое главное - зачем это нужно территории и людям в целом. Именно в этом «Зеленом квартале» мы планируем к лету создать первые 6 экологических троп. Возле родника будет несколько входов в презентационную зону, появятся указатели: «Туда пойдешь — лесником станешь», «Туда пойдешь — охотоведом станешь», гидрометеорологом, ихтиологом, орнитологом, ученым-исследователем. Появится небольшой эколого-просветительский центр глэмпингового типа — это привычные туристические стоянки, места отдыха. Сюда же, к роднику, приезжают большие туристические автобусы. И здесь можно будет посидеть, отдохнуть, попить чаю, услышать занятия, которые будут проводить наши ихтиологи, орнитологи, охотоведы.

Из самого нового — мы установим световые опоры и камеры наблюдения, и охрана этого квартала будет осуществляться посредством современных систем. Контракт разыгран, у нас есть подрядчики. Эти камеры нам будут и вести учет посетителей, и считать аналитику, сколько мужчин, женщин, детей посетило, какие у них были эмоции. Теперь всё это будет делать техника.

Также в «Зелёном квартале» будут аудиогиды. Сейчас модернизируем наш сайт и планируем создать особую цифровую платформу, где можно будет скачать небольшие информационные звуковые дорожки. Будут и интерактивные листы для разных возрастных категорий.

Биостанция от МГУ

Кроме того, мы провели первоначальное обследование наших озер, и в финале 2020 года нам удалось договориться с кафедрой ихтиологии Московского государственного университета о том, что студенты этого вуза на нашей площадке будут готовить и защищать дипломные работы. Мы планируем здесь создать небольшую биостанцию.

Сейчас ситуация следующая: за 25 лет у нас существует только один список видового состава рыб по всем озёрам парка в целом. А на территории нацпарка больше 115 озёр, и по каждому из них нужно провести большие исследования. Надеемся, что мы получим разрешения и квоты, будем делать обловы, даже неводами. И в системе мониторить эту ситуацию. К тому же, мы подготовили предложения по внесению изменений в положение о национальном парке и рассмотрели их на научно-техническом совете, в феврале планируем направить их нашему учредителю для рассмотрения. На пяти озерах нацпарка будет разрешено передвигаться с моторами.

- Создание биостанции, да еще и от МГУ — это прецедент по России.

- Это и дополнительные возможности для молодёжи, школьников и студентов Псковской области. Мы ведь не просто так придумали тропы, мы хотим рассказать про те профессии, которые есть на особо охраняемых природных территориях. И благодаря появлению эколого-просветительских биостанций вы сможете не просто приехать погулять по национальному парку, отдохнуть у костра, вы сможете принять участие в работе совместно с ихтиологами и, может, это будет каким-то открытием. Особенно важно для старшеклассников, для молодежи узнать о новых профессиях, которые не так часто встречаются в повседневной жизни. Но все они достаточно интересные, и, может быть, мы сформируем новую команду.

- Горки оставите в парке?

- Обязательно. Все тропы будут небольшие — от 1,5 до 3 километров, они будут пересекаться между собой. И мы планируем, что здесь будет не просто дорожно-тропиночная сеть, чтобы вы могли просто погулять пешком. Также можно будет прокатиться на багги, велосипедах, зимой — на лыжах. Мы надеемся, что эти тропы станут национальными.

Здесь вы увидите мини-модель нацпарка, у которого появится навигационная система — как схема в метрополитене. Дальше вы уже получите отсылку на территорию парка, где появятся отдельные кластеры. Так, в Осыно у нас есть дом рыбака, который в последние годы почти не функционирует, но база хорошая и интересная, поэтому там будет целая биостанция.

И, наверное, самое интересное — наш кластер «Лесничество лесника», который в этом году мы планируем сделать. Там появятся три новых музея, одна новая экологическая тропа, обновим туристические стоянки практически во всём Осынском, Ормейском лесничестве. Всё будет создано по-новому.

Музей дров, туристический приют и выставка техники

- А теперь - настоящий лес. Куда мы едем?

- Сейчас мы едем в сторону Руднянского участкового лесничества. Те, кто бывал в национальном парке, обычно ездят по этой дороге на озеро Зеленец — одно из красивейших. Летом люди любят там купаться, отдыхать, загорать. В свое время там была гостиница национального парка, туристическая инфраструктура, но она пришла в негодность и мы решили её воссоздать по-другому. Мы едем на кордон в Рудне — сейчас это административное здание, которое ранее никак не эксплуатировалось. Мы планируем его отремонтировать и создать там музеефицированный туристический приют.

Это будет контора лесничества 50-х годов в аутентичном стиле. Особенность будет заключаться в том, что вы сможете там переночевать с семьей. Я обращаюсь ко всем жителям Псковской области: если ваша деятельность или история вашей семьи была каким-то образом связана с развитием лесопромышленного комплекса региона и у вас остались стариные фотографии, может, от родителей какие-то вещи, мы с удовольствием примем их в дар. Это будет такой живой музей, один из трёх, которые там появятся. Мы будем рассказывать о том, как раньше развивался лесохозяйственный комплекс и как это происходит сейчас.

Дальше появится и музей старой техники. Там будут старые машинки для высадки саженцев, для отшелушивания семян шишек, старая пожарная техника.

Хотим еще создать первый в России музей дров. Лес нас кормит. Как только человек научился добывать огонь, наша жизнь стала связана с ним. И на территории Себежского района многие топятся дровами. Хотя мы хотим показать, что сейчас есть пеллеты и много другое. К лету создадим только первую часть этого музея, в которой расскажем историю и роль леса и древесины в жизни человека.

Дальше будет достаточно много инфоповодов — например, на березовых дровах очень хорошо печь блины, на ольхе — коптить рыбу. И, я думаю, какие-то гастрономические мероприятия тоже будем устраивать, чтобы каждый имел возможность не один раз сюда приехать и что-то увидеть, сделать. Для предприятий города Пскова и не только мы предложим здесь тимбилдинг. Например, можно попробовать вместе с нами сложить поленницу — виды тоже бывают разными.

На территории парка появится большое количество мест отдыха. Это туристические стоянки — навесы с ветрозащитой, оборудованные кострища. На особо охраняемых природных территориях разводить костры кроме как на специально оборудованных территориях нигде нельзя.

А в деревне Осыно планируем впоследствии сделать кластер, посвященный ихтиологам. На озере Ормея — тропу нашего орнитолога и охотоведа. Здесь же в рамках сотрудничества с белорусскими коллегами есть планы по созданию трансграничного резервата. В 2018 году было ратифицировано соглашение между Российской Федерацией и Белоруссией по развитию экологического туризма и сохранению биологического разнообразия.

Работы хватит на всех

- Есть ли у нацпарка гости, которые приезжают сюда из года в год?

- Есть постоянные гости. К примеру, на озере Зеленец Ормейской волости с мая до сентября несколько семей из Смоленской области живут в дикой природе в палатках на наших туристических стоянках. Во многом помогают: и разгребать ветровалы, и тушить костры за другими туристами — настолько они социально ответственные. Работы у нас много, и если у кого-то будет желание внести свой вклад в развитие этой территории, мы с удовольствием примем любую помощь. На сайте национального парка уже есть положение о добровольчестве.

В этом году был первый положительный опыт — отряд доброхотов из Москвы приехал и помог нам восстановить базу для юных школьников-исследователей Псковской области из школы «Истоки», которая раньше ежегодно приезжала (в этом году в связи с пандемией не приехали). Московские волонтёры помогли сделать новые настилы по болоту, перекрыли крыши беседок.

Здесь, думаю, хватит работы всем. Волонтеры будут нужны уже с января-февраля, потому что предстоит разобрать всю старую инфраструктуру. Все старое нужно убрать, чтобы на их месте появились музеи. К примеру, кордон Рудня — все старые сараи нужно убрать. Там есть старый питомник туи, который высадили 17 лет назад и забыли, его тоже придется убрать. Все желающие могут приехать, выкопать и забрать дерево себе на память.

Очень надеюсь, что жители региона обязательно в этом году к нам приедут, чтобы насладиться замечательной природой Псковской области.

- Госдума приняла в третьем чтении поправки в законопроект об особо охраняемых природных территориях. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал эту новость замечательной. Как её в Себеже встретили?

- Сложно сказать, в городе ещё сильно не обсуждали. Сотрудники нацпарка и я лично считаем, что это очень важный момент, потому что все эти искусственные препоны запрещали многое местным жителям. Та же экологическая экспертиза для строительства в населенных пунктах в границах особо охраняемых природных территорий — это никому не нужно было. В том виде и именно в той редакции, в которой принят этот закон, он немножечко облегчит нам жизнь. Земли в границах поселений можно будет передавать региону, чтобы строить детские сады, школы, другие объекты инфраструктуры. Мнения специалистов были учтены, скупки земель не произойдет — и это уже большой плюс. Но это начало пути, и есть еще очень много моментов, с которыми столкнутся и администрации муниципальных образований. Чтобы начать движение вперед, Себежскому району нужно иметь хороший градостроительный план, согласованный с Министерством природных ресурсов. Там еще много моментов, которые нужно дорабатывать.