В Псковской области нет школ или детских садов, закрытых на карантин

16:26, 12 января 2021, ПАИ

Ни одна школа или детский сад не закрыта на карантин в Псковской области, пишет официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на руководителя комитета по образованию Александра Седунова.

При этом, как отметили в комитете, порядка 100 педагогов находятся на больничном из-за ОРВИ или коронавируса.

Чтобы учебный процесс не прерывался из-за болезни учителей, комитет по образованию при совместной договорённости с ПсковГУ намерен снова вернуться к практике замещения педагогов на больничном студентами. Осенью в регионе 47 студентов замещали болеющих учителей.

Сейчас комитет собирает информацию о существующей необходимости в замещении педагогов, и после окончания зимней сессии и каникул студенты снова будут готовы к продолжению этой практики.