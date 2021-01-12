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Общество

Оформление электронных виз в Россию приостановлено

Оформление электронных виз для иностранных граждан, которое должно было начаться 1 января 2021 года, приостановлено до особого распоряжения правительства из-за пандемии коронавируса, сообщает консульский департамент МИД РФ. Об этом пишет «Интерфакс».

В России в июле 2020 года был принят закон, в соответствии с которым с 1 января 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран, включая государства Евросоюза.

Согласно закону, виза позволяет въезжать в РФ с гостевым, деловым, туристическим визитом, а также для участия в мероприятиях. Однократная виза действует 60 суток и позволяет находиться в России 16 суток. Виза оформляется на специализированном сайте МИД РФ или в мобильном приложении. Консульский сбор составляет $40, подтверждение брони гостиницы для оформления не нужно.

В Российском союзе туриндустрии сообщили, что сожалеют о приостановке выдачи виз, но напомнили, что, пока закрыты границы, иностранцы все равно не смогли бы ими воспользоваться.

Ранее сообщалось, что по электронной визе иностранцы смогут въехать в РФ и через МАПП Убылинка в Псковской области.

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