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Общество

Волонтеры помогают сотрудникам поликлиник Псковской области

Добровольцы псковского волонтерского центра «Единой России» помогают поликлиникам, где медицинский персонал сейчас испытывает колоссальные нагрузки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского реготделения партии.

Студентка Педиатрического университета Санкт-Петербурга Дарья Сабурова во время пандемии оказывает помощь сотрудникам невельской поликлиники. «В конце первого курса началось дистанционное обучение и я уехала домой, в Невель. В ноябре поступило предложение помочь в поликлинике, и я с радостью приняла его. Я заносила информацию о больных коронавирусом и контактных в таблицы, а также редактировала их, помогала в сортировке результатов тестов и звонила людям, сообщая эти результаты, узнавала про самочувствие больных и давала инструкцию действий, если тест положительный», - рассказала Дарья Сабурова.

По словам волонтера, в такой тяжёлый период любая помощь очень важна. «Даже такая, казалось бы, нетрудная работа за компьютером или работа с сортировкой тестов занимает очень много времени, а у медицинских работников его не так много. Без помощи волонтёров им приходится сложнее», - отметила Дарья. Кроме того, девушка раздавала защитные маски жителям Невеля, которые предоставил партийный волонтерский центр.

Добровольцы волонтерского центра партии все новогодние праздники помогали псковичам.  Волонтеры дежурили в городской поликлинике в кол-центре, а также занимались доставкой врачей по вызовам. Активное участие в дежурствах принимали члены местного политсовета, депутаты фракции «Единой России» в Псковской городской Думе, члены партии, сторонники и активисты волонтёрского центра.

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