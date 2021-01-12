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Общество

На 32,2% выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области в первую неделю января

На первой неделе 2021 года в Псковской области зарегистрировано 3785 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, заболеваемость выросла по сравнению с предыдущей неделей на 32,2% и превысила пороговый уровень на 98,8 %.

Превышен эпидпорог в возрастной группе от 15 лет и старше, рост по сравнению с предыдущими 7 днями составил 47,3%

В Пскове заболеваемость ОРВИ выросла на 8,1% и стала выше порогового уровня на 74%, зарегистрировано 2205 случаев. Превышен эпидпорог в возрастной группе от 15 лет и старше, что ниже показателей предыдущей недели на 20,9%.

За неделю число госпитализаций увеличилось на 29%, в больницу положили 30 человек (+5 случаев). Удельный вес госпитализированных больных ОРВИ от всех заболевших составил 0,79%.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых признаков респираторного заболевания в связи с риском развития тяжелых осложнений, особенно у маленьких детей, лиц пожилого возраста, беременных, лиц с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые и бронхолегочные заболевания).

При ухудшении самочувствия нужно вызвать врача и оставаться дома, строго следовать рекомендациям специалистов.

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