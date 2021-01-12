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Общество

Более 326 тысяч жителей Псковской области привились от гриппа

В Псковской области прививки от гриппа сделали более 326 тысяч человек, в том числе порядка 72 тыс. детей и 236 тыс. взрослых. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Вакцина, полученная из федерального бюджета, использована в полном объеме. За счет других источников привито 18 тыс. 70 человек.

Охват населения области иммунизацией против гриппа составил 52,2%.

Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в области остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

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