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Общество

Псковские теплосети заранее готовятся к грядущим морозам

Дабы избежать прорывов в морозы, трубы меняют уже сейчас. Заранее. Фото Inetagram

 

Псковские теплосети в своём Instagram сообщили, что спешно приступили к ремонту тех участков, которые стоят первыми в списке на 2021 год.

«Если вы ещё не знаете, то сообщаем, что надвигаются сильные морозы. Большую часть европейской части России ждут сильные морозы, а это ещё одно дополнительное испытание для нашего предприятия. Все знают базовые основы физики и понимают, о чём идёт речь. В сильные морозы температура теплоносителя в магистральных трубопроводах может достигать 130 градусов. Нагреваясь, металл расширяется, и любой коррозийный дефект или микротрещина могут спровоцировать прорывы.

Дабы избежать неприятностей, наше предприятие приступило к ремонтным работам на тех участках трасс, которые стояли первыми в списке на 2021 год, благо погодные условия это позволяют. Ярким тому примером служат работы на сетях, подходящих к детскому садику (улица Олега Кошевого, дом 25). Социальные объекты, тем более детские садики, всегда находятся в приоритете. В связи с этим все силы участка № 6, которым руководит Родичев Игорь Александрович, брошены на замену изношенных сетей. Именно благодаря таким профессионалам и их взвешенным и рациональным действиям мы можем быть спокойны в любую погоду», – оповестили Псковские теплосети.


 

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