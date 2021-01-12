Pfizer хочет зарегистрировать свою вакцину в России

19:43, 12 января 2021, ПАИ

​

Компания Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию вакцины против коронавируса COVID-19 в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«Мы продолжаем сотрудничать с международными организациями и правительствами стран по всему миру, которые будут распределять вакцину-кандидат, чтобы предоставить доступ к ней наиболее нуждающимся категориям населения в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения в кратчайшие сроки после получения регуляторных разрешений или одобрений в этих странах. Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию вакцины-кандидата против COVID-19 в Российской Федерации», – сообщили в компании.

Как заверили в компании, Pfizer и BioNTech работают над тем, чтобы вакцина смогла удовлетворить потребности мирового общественного здравоохранения. 11 декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США (FDA) одобрило вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech. 21 декабря Агентство по лекарственным средствам ЕС одобрило вакцину для использования на европейском рынке.

В августе прошлого года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название «Спутник V». Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи. Вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала во всех регионах России 10 декабря, уже вакцинировано более 1,5 млн человек.