0
14:53
Псковская область и Фонд продовольствия «Русь» заключили соглашение о взаимодействии
18:13
Почтовые переводы и операции с наличными теперь проконтролирует Росфинмониторинг
17:05
130 предприятий Псковской области поддержаны нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство»
17:45
Спрос россиян на традиционную зимнюю одежду и обувь вырос в январе
21:59
Россельхознадзор проверил за год почти девять тонн гранатов для жителей Псковской и Ленинградской областей
14:23
Планы по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» выполнены в Псковской области на 100%
20:32
Эксперты Банка России объяснили отсутствие сдачи в магазинах в виде мелких монет
Еще новости
Экономика

Pfizer хочет зарегистрировать свою вакцину в России

Pfizer и BioNTech работают над тем, чтобы вакцина смогла удовлетворить потребности мирового общественного здравоохранения. Фото © EPA-EFE/MARKO DJOKOVIC

 

Компания Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию вакцины против коронавируса COVID-19 в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«Мы продолжаем сотрудничать с международными организациями и правительствами стран по всему миру, которые будут распределять вакцину-кандидат, чтобы предоставить доступ к ней наиболее нуждающимся категориям населения в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения в кратчайшие сроки после получения регуляторных разрешений или одобрений в этих странах. Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию вакцины-кандидата против COVID-19 в Российской Федерации», – сообщили в компании.

Как заверили в компании, Pfizer и BioNTech работают над тем, чтобы вакцина смогла удовлетворить потребности мирового общественного здравоохранения. 11 декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США (FDA) одобрило вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech. 21 декабря Агентство по лекарственным средствам ЕС одобрило вакцину для использования на европейском рынке.

В августе прошлого года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название «Спутник V». Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи. Вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала во всех регионах России 10 декабря, уже вакцинировано более 1,5 млн человек.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы новогодним подарком?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Pfizer хочет зарегистрировать свою вакцину в России Роспотребнадзор предсказал новую волну заболеваемости коронавирусом Из-за пандемии в Порхове отказались от оборудования купелей Еще один пациент с коронавирусом скончался в Псковской области Более 22 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки 8 очагов коронавируса остаются активными в Псковской области 0,01% российских школ закрыли на карантин из-за COVID-19 Новый вариант коронавируса нашли учёные в России Самые выгодные способы инвестировать во время пандемии назвали эксперты Эксперт: В России может существовать уникальный штамм коронавируса
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Псковская область и Фонд продовольствия «Русь» заключили соглашение о взаимодействии
12 января 2021
Псковская область и Фонд продовольствия «Русь» заключили соглашение о взаимодействии
Почтовые переводы и операции с наличными теперь проконтролирует Росфинмониторинг
10 января 2021
Почтовые переводы и операции с наличными теперь проконтролирует Росфинмониторинг
130 предприятий Псковской области поддержаны нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство»
10 января 2021
130 предприятий Псковской области поддержаны нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство»
Спрос россиян на традиционную зимнюю одежду и обувь вырос в январе
09 января 2021
Спрос россиян на традиционную зимнюю одежду и обувь вырос в январе
Россельхознадзор проверил за год почти девять тонн гранатов для жителей Псковской и Ленинградской областей
08 января 2021
Россельхознадзор проверил за год почти девять тонн гранатов для жителей Псковской и Ленинградской областей
Планы по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» выполнены в Псковской области на 100%
08 января 2021
Планы по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» выполнены в Псковской области на 100%
Эксперты Банка России объяснили отсутствие сдачи в магазинах в виде мелких монет
07 января 2021
Эксперты Банка России объяснили отсутствие сдачи в магазинах в виде мелких монет
«Песенка про пять минут» оказалась дороже новогодней зарубежной классики
06 января 2021
«Песенка про пять минут» оказалась дороже новогодней зарубежной классики

Идет загрузка...