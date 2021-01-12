Тридцать детей госпитализированы с отравлением в дагестанском Буйнакске

20:20, 12 января 2021, ПАИ

Десятки детей поступили в больницу с признаками отравления в городе Буйнакске (Дагестан), сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе городской администрации во вторник.

«По предварительной информации, 30 детей поступили в детскую больницу Буйнакска с признаками отравления. У них наблюдается повышенная температура, тошнота и рвота», – сказал собеседник агентства.

По его данным, самому старшему из детей 13 лет.

«Предположительно они могли отравиться водой, но это ещё не проверено. В связи с этим мэрия города призывает жителей Буйнакска воздержаться от потребления воды из кранов до выяснения обстоятельств», – добавил собеседник агентства.

Сотрудники МУП «Буйнакскводоканал» и Роспотребнадзора произвели забор из всех источников питьевой воды, поступающей в город, и направили на экспертизу.

«До получения результатов анализа руководство городской администрации обращается к жителям города с просьбой воздержаться от употребления сырой питьевой воды из крана в домах Буйнакска», – сказал представитель горадминистрации.

В городской администрации попросили жителей города не пить сырую питьевую воду из крана до получения результатов анализа.