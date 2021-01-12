Псковский фельдшер Иван Васильев назвал существенное препятствие для оказания помощи больным коронавирусом

21:28, 12 января 2021, ПАИ





Вчера на сайте обращений к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову появилось сообщение от фельдшера Ивана Васильева.

«Уважаемые представители администрации Псковской области. В настоящее время медики проводят колоссальную работу по борьбе с болезнями.

Вместе с тем есть один «враг» медицинского работника, который очень часто становится (особенно в вечернее время) непреодолимой преградой на пути к больному. Этот враг – домофон. Часто неоткрытый домофон (дверь) становится причиной того, что медик поликлиники (а порой и скорой помощи) не может попасть к больному, проживающему в многоквартирном доме. Из-за этого страдают люди.

Поэтому прошу вас рассмотреть вопрос об оснащении медиков выездных бригад скорой помощи и амбулаторных учреждений Псковской области (всех поликлиник региона) универсальными домофонными ключами. Это может спасти жизнь некоторым больным», – написал Иван.