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Общество

Псковский фельдшер Иван Васильев назвал существенное препятствие для оказания помощи больным коронавирусом

Иван Васильев предлагает раздать медикам универсальные ключи. Фото ВК Ивана Васильева
 

Вчера на сайте обращений к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову появилось сообщение от фельдшера  Ивана Васильева.

«Уважаемые представители администрации Псковской области. В настоящее время медики проводят колоссальную работу по борьбе с  болезнями.

Вместе с тем есть один «враг» медицинского работника, который очень часто становится (особенно в вечернее время) непреодолимой преградой на пути к больному. Этот враг – домофон. Часто неоткрытый домофон (дверь) становится причиной того, что медик поликлиники (а порой и скорой помощи) не может попасть к больному, проживающему в многоквартирном доме. Из-за этого страдают люди.

Поэтому прошу вас рассмотреть вопрос об оснащении медиков выездных бригад скорой помощи и амбулаторных учреждений Псковской области (всех поликлиник региона)  универсальными домофонными ключами. Это может спасти жизнь некоторым больным», – написал Иван.

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