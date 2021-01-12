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Общество

Госархив Псковской области рассказал, как готовились к Рождеству 110 лет тому назад

Более сотни лет назад люди тоже любили украшать ели. Фото livejournal.com

 

Вот и завершились новогодние каникулы. Но ощущение праздника и волшебства, которое вот-вот случится, не отпускает.

Инстаграм-аккаунт Псковского государственного архива решил полистать газеты вековой давности. Что писали о новогодних ёлках и рождественских подарках в то время?

«Псковские епархиальные ведомости», №1 от 1-15 января 1910 года:

«На минувших рождественских праздниках ёлки были устроены в 11 Псковоградских церковно-приходских школах: Образцовых при духовной семинарии и епархиальном женском училище, Никитской, Алексеевской, Бутырской, Варлаамовской, Георгиевской, Дмитриевской, Космо-Дамиановской, Покровской и Образской.

В школах Варлаамовской, Покровской и частью в Образской ёлки были устроены на средства попечителей школ, в Космо-Даминановской школе – на средства церковно-приходского попечительства, а в школах Алексеевской, Бутырской, Георгиевской, Никитской и Димитриевской главным образом на средства Его Высокопреосвященства, который пожертвовал на устройство ёлок 100 рублей.

Более блестяще были украшены ёлки в школах Покровской и Варлаамовской. Попечители школ — Варлаамовской И. А. Сафьянщиков и Покровской Л. Л. Лапин — ежегодно жертвуют довольно крупные денежные суммы на устройство ёлок, а в текущем учебном году предложили учительницам не стесняться в расходовании средств на украшение ёлок и на подарки учащимся детям».

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