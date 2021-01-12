В Пустошкинском районе женщина попросилась на ночлег и убила хозяина дома

23:24, 12 января 2021, ПАИ

31 декабря 2020 года поступило сообщение об обнаружении в одной из деревень Пустошкинского района тела 46-летнего местного жителя с множественными ножевыми ранениями шеи и груди. Об этом ПАИ сообщили в областном Следственном комитете. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, к преступлению причастна 52-летняя знакомая потерпевшего, которая 30 декабря 2020 года, следуя транзитом через данный населённый пункт, пришла к потерпевшему вместе со своим новым знакомым и попросилась на ночлег. В ходе возникшего между ними конфликта женщина схватила нож и нанесла потерпевшему множество ударов в область шеи и туловища. От полученных ранений последний скончался на месте преступления.

Скрыв следы и орудие преступления, подозреваемая покинула место преступления вместе со своим спутником. Тело потерпевшего обнаружил сосед, когда пришёл проведать своего товарища в канун Нового года.

В результате совместной работы следователей и полицейских были получены данные о причастности подозреваемой к данному преступлению и произведено её задержание. В настоящее время женщине предъявлено обвинение в убийстве и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Работа по сбору и закреплению доказательственной базы продолжается.