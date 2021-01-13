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Общество

Ещё 241 человек в Псковской области избавился от COVID-19

 

В Instagram губернатора Псковской области Михаила Ведерникова появилась свежая информация о заболеваемости COVID-19.

«Динамика распространения заболевания снизилась, но опасность не ушла. Берегите себя!» – обратился губернатор к псковичам.

В Псковской области за минувшие сутки от коронавируса умер ещё один человек. С начала эпидемии регион потерял 107 человек. Выздоровели почти 14 тысяч пациентов, из них только за 12 января – 241 человек. 

Медики провели более 227 тысяч тестов, выявляющих инфекцию.

Официальные данные Псковской области по коронавирусу за 12 января 2012 года

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