Ещё 241 человек в Псковской области избавился от COVID-19
В Instagram губернатора Псковской области Михаила Ведерникова появилась свежая информация о заболеваемости COVID-19.
«Динамика распространения заболевания снизилась, но опасность не ушла. Берегите себя!» – обратился губернатор к псковичам.
В Псковской области за минувшие сутки от коронавируса умер ещё один человек. С начала эпидемии регион потерял 107 человек. Выздоровели почти 14 тысяч пациентов, из них только за 12 января – 241 человек.
Медики провели более 227 тысяч тестов, выявляющих инфекцию.