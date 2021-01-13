На технику и медуслуги больше всего тратили деньги россияне на новогодних каникулах

07:27, 13 января 2021, ПАИ

На новогодних каникулах россияне больше всего потратили денег на электронику и медицинские услуги (на тестирование на COVID-19), продажи в денежном выражении выросли на 27% и 22% соответственно. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Выросли также и продажи в супермаркетах — на 3 процента, при этом число покупок снизилось на 13%. Продажа одежды и обуви в денежном выражении увеличилась на 4%, а вот приобретений сократилось на 9%.

По словам экспертов оператора, доля импортной составляющей в категории электроники и бытовой техники высока, это и стало основным драйвером роста продаж в денежном выражении. Траты на медицинские услуги выросли за счет повсеместной сдачи тестов-анализов на коронавирус.

Продажи и число покупок в кафе и ресторанах снизилось. Реализация в ресторанах в денежном выражении сократились на 31%, а число приобретений — на 33%. В кафе и столовых аналогичная ситуация: продажи ниже на 21%, а число покупок — на 25%, уточнили в компании.