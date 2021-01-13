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Общество

Генпрокуратура проверит факты жестокого обращения с животными в регионах

В регионах России Генпрокуратура проверит факты жестокого обращения с животными. Соответствующее обращение в ведомство направил комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на главу комитета Владимира Бурматова.

Он рассказал, что в Госдуму поступают обращения граждан, рассказывающие о массовых нарушениях закона об ответственном обращении с животными в субъектах РФ. Во многих из них либо отсутствуют предусмотренные законодательством приюты для животных, либо их недостаточно.

Как пояснил Бурматов, в части регионов действует устаревшие нормы или в законодательные акты включены положения, противоречащие федеральным: например, указаны дополнительные основания для умерщвления бездомных собак и кошек.

Также органы госвласти нередко злоупотребляют положениями ветеринарных и санитарных правил по бешенству в целях применения негуманных методов.

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