Генпрокуратура проверит факты жестокого обращения с животными в регионах

08:38, 13 января 2021, ПАИ

В регионах России Генпрокуратура проверит факты жестокого обращения с животными. Соответствующее обращение в ведомство направил комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на главу комитета Владимира Бурматова.

Он рассказал, что в Госдуму поступают обращения граждан, рассказывающие о массовых нарушениях закона об ответственном обращении с животными в субъектах РФ. Во многих из них либо отсутствуют предусмотренные законодательством приюты для животных, либо их недостаточно.

Как пояснил Бурматов, в части регионов действует устаревшие нормы или в законодательные акты включены положения, противоречащие федеральным: например, указаны дополнительные основания для умерщвления бездомных собак и кошек.

Также органы госвласти нередко злоупотребляют положениями ветеринарных и санитарных правил по бешенству в целях применения негуманных методов.