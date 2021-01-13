День российской печати празднуется 13 января

08:19, 13 января 2021, ПАИ

13 января в России отмечается профессиональный праздник работников периодической печати, средств массовой информации, журналистов — День российской печати. Об этом пишет портал calend.ru.

В этот день в 1703 году по указу Петра I вышел в свет первый номер русскоязычной газеты «Ведомости» — первой печатной газеты. Первый номер издания назывался «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах». Газету издавали и в Москве, и в Санкт-Петербурге, при этом фактически не имея постоянного названия — «Ведомости», «Российские ведомости», «Ведомости Московские».

После 1917 года День российской печати перенесли на 5 мая — дату, когда вышла в свет главная советская газета «Правда», — и переименован в День советской печати.

Только в 1991 году постановлением президиума Верховного Совета РСФСР № 3043-1 от 28 декабря «О Дне российской печати» дата празднования Дня российской печати была возвращена к исторически верной — 13 января.