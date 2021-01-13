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Общество

Стряхивать снег с яблонь рекомендует 13 января народный календарь

13 января по народному календарю наступил канун Нового года (по старому стилю), или Васильева дня, когда по церковному календарю чествовали святителя Василия Кесарийского — богослова, жившего в 4 веке в Каппадокии, которому приписывают изобретение иконостаса, а также авторство множества проповедей. Об этом пишет портал calend.ru.

В этот день хозяйки готовили множество снеди, чтобы хватило угостить всех знакомых и соседей, зашедших в гости. Особенно популярны были блюда из свинины, так как святой Василий считался покровителем свиноводов. 

Еще один обычай, связанный с кулинарией, — варение каши до рассвета: хозяйка вытаскивала горшок из печи, и вся семья начинала его рассматривать. Если горшок треснул или каша выходила неудачная — это предвещало что-то недоброе, а если же каша получалась пышной и вкусной — наоборот.

Васильев вечер признавали самым удачным временем для предсказания будущего. Говорили, что все нагаданное в это время непременно сбудется.

Кроме того, в Васильев вечер принято было стряхивать снег с яблонь. Делать это нужно было непременно в полночь, чтобы яблоки уродились.

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