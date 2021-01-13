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За кражу денег с банковской карты житель Красногородского района получил условный срок

В Красногородском районе местный житель привлечен к уголовной ответственности за хищение денег с банковской карты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Мужчина, воспользовавшись телефоном потерпевшей, через приложение «Мобильный банк» перевел 8 тыс. рублей на счет банковской карты, открытой на его имя. Затем он отправился к ближайшему банкомату и обналичил похищенные им средства.

Приговором Пыталовского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). Ему назначили наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев.

Приговор суда вступил в законную силу.

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