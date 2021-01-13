Прокуратура добилась ремонта дороги между двумя деревнями Псковского района

09:11, 13 января 2021, ПАИ

По требованию прокуратуры в Псковском районе отремонтировали дорогу между деревнями Ручьи-1 и Ручьи-2. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ведомство поступило обращение от местных жителей о несоблюдении законодательства о безопасности дорожного движения. В ходе надзорных мероприятий установлено, что данная дорого не была учтена в перечне автомобильных дорог администрации Псковского района, реестре объектов муниципального имущества. Её паспортизация не проводилась, а состояние дорожного полотна не отвечало требованиям ГОСТ.

В этой связи прокуратура района внесла в адрес главы Псковского района представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. На данный момент участок включен в перечень автомобильных дорог администрации муниципалитета, проведен ее текущий ремонт.