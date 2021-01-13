Основной принцип работы в сфере ЖКХ озвучил Сергей Грахов

13:06, 13 января 2021, ПАИ

«Сколько трубу ни заваривай, она новее не становится. В том месте, где установили заплатку, появится новая течь», - констатировал председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов в эфире ПАИ-live, отмечая, что работать в сфере ЖКХ следует с точки зрения эффективности.

«Если труба старая, надо потерпеть, потратить больше сил и средств, тогда она больше прослужит. Это касается всего – комфортной среды, благоустройства парков, скверов, касается системы ЖКХ. Стараемся подходить к вопросу реконструкции, модернизации котельных, водозаборов, сетей с точки зрения эффективности. Лучше потратить больше денег, но сделать правильный объект, который будет приносить пользу и прибыль», - уверен Сергей Грахов.