Михаил Ведерников поздравил псковских журналистов с Днём российской печати

10:30, 13 января 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил журналистов, сотрудников полиграфических предприятий и издательств с профессиональным праздником – Днём российской печати. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Каждый из вас вносит большой вклад в оперативное предоставление людям актуальной информации о событиях в нашей области и стране, формирует общественное мнение, способствует развитию диалога между властью и обществом», - обратился глава региона к виновникам торжества.

По его словам, печатные издания остаются привычным и удобным источником информации для многих жителей Псковской области. Михаил Ведерников напомнил, что в 2020 году в регионе была проведена серьёзная работа, чтобы сделать газеты более современными, интересными и доступными для читательской аудитории.

«Сегодня многие издания переходят на интернет-площадки. Тем дороже для жителей печатные страницы родной газеты, где авторы не понаслышке знают о местных проблемах, близки к народу и напрямую общаются с читателями», - подчеркнул губернатор. Он заметил, что в каждом районе приезд журналиста – это всегда событие, а местное издание является привычным и незаменимым атрибутом в каждом доме, символом стабильности и преемственности традиций.

«Благодарю всех работников печатной журналистики за труд, искреннее неравнодушие и преданность своей профессии. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, вдохновения, профессиональных успехов и новых творческих побед!» - заключил Михаил Ведерников.