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Общество

Александр Котов поздравил журналистов региона с профессиональным праздником

«От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю журналистское сообщество региона с Днём российской печати!» - отметил председатель Собрания Александр Котов.

Он подчеркнул, что современный мир перенасыщен информацией. В условиях стремительного развития цифровых технологий и всеобщей информатизации удержать внимание читателей, завоевать их доверие становится всё труднее. «Информационное пространство стало конкурентной средой, но вне конкуренции, независимо от времени,  остаются порядочность и высокий уровень профессионального мастерства. Интерес читателей вызывают непредвзятое освещение событий, конструктивная критика, аналитическое осмысление общественных процессов», - подчеркнул Александр Котов.

Он пожелал псковским СМИ процветания и профессиональных высот, дружной команды, роста читательской аудитории. «Здоровья и благополучия всем работникам СМИ! И пусть в актуальной информационной повестке будет как можно больше позитивных новостей!» - подытожил Александр Котов.

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